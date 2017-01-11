Томас Мюллер: Не могу смотреть матчи «Баварии» с улыбкой

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер, переставший проходить в основу немецкого клуба, высказался о своем положении.



«Последний матч с «Лейпцигом» нельзя назвать идеальным лично для меня. Почему? Потому что я остался на скамейке запасных. Я мог появиться на поле и, конечно, получил бы настоящее наслаждение. Поэтому, я не могу смотреть игры «Баварии» с улыбкой, сидя на скамейке.



С любым футболистом может произойти подобное: игроку приходиться довольствоваться местом в запасе, когда его команда проводит очень важный матч. Но тут дело в интересах всего клуба. Вы должны забыть о своих желаниях. Именно так сейчас обстоят мои дела, но через это проходят все», – сказал игрок сборной Германии, слова которого приводит Goal.



Напомним, Мюллер перестал проходить в основу «Баварии» после прихода Карло Анчелотти на пост главного тренера.



В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел во всех турнирах за немецкий клуб 22 матча, забил 4 гола и отдал 8 голевых передач.



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