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Чичарито: Мне не нужен никакой гипнотизер, чтобы быть самим собой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий леверкузенского «Байера» Хавьер Эрнандес заявил, что он не нуждается в услугах гипнотизера. Ранее стало известно, что французский форвард «Тигреса» Андре-Пьер Жиньяк, который не забивал два месяца, обратился к Джону Мильтону, после чего голевая засуха игрока была прервана.

По информации источника, Мильтон предложил свои услуги нападающему «Байера», однако, тот ответил отказом.

«Мне не нужен никакой гипнотизер, чтобы быть самим собой. Рано или поздно я снова начну забивать. Сейчас я в порядке и расслаблен. 

Я не играю в футбол, я им живу. У меня бывают дни, когда я забиваю с закрытыми глазами. Сейчас у меня хорошее настроение, поскольку в моей карьере все прекрасно», – сказал Чичарито, слова которого приводит ESPN.

В нынешнем сезоне 28-летний игрок «Байера» провел во всех турнирах  23 матча, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.

В последний раз форвард забивал 1 октября в матче с дортмундской «Боруссией» в рамках Бундеслиги (2:0).

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