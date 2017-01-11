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Воронежский полицейский избежал ответственности за стрельбу в фанатов «Динамо»

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Следователи отказались от возбуждения дела в отношении полицейского из Воронежа Сергея Виноградова, которого болельщики московского «Динамо» обвинили в стрельбе.

Состава преступления в действиях полицейского не найдено, сообщает «РИА Воронеж» со ссылкой пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, клуб болельщиков «Динамо» обратился в прокуратуру и Следственный комитет после драки столичных и воронежских фанатов, которая произошла 15 октября перед гостевым матчем 17-го тура ФНЛ с «Факелом». По версии московских болельщиков, полицейский в штатском открыл стрельбу, из-за чего якобы пострадали три человека. Сам Виноградов ранее заявил, что выстрелил в воздух из травматического пистолета после того, как его и других прохожих начали избивать фанаты «Динамо».

- По сообщению о совершении неправомерных действиях со стороны сотрудника полиции проведена процессуальная проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления, - сказали в пресс-службе.

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