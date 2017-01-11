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Алан Дзагоев: ЦСКА привыкает к новым требованиям, отличия в тренировочном процессе есть

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о работе во время зимней паузы в РФПЛ, поведал об отпуске, а также выразил мнение, что вернувшиеся из аренды Виктор Васин и Витиньо помогут столичному клубу в решении поставленных задач.

«Лично мне пока тяжко. Но так всегда, пока втягиваешься в тренировочный режим, пытаешься как можно скорее набрать форму. Настроение хорошее, рад видеть всех ребят, работаем на совесть. Заодно привыкаем к новым требованиям, отличия в тренировочном процессе не сказал бы, что большие, но, конечно же, они есть. Сегодня, к примеру, пробовали новую схему. Но об этом пускай рассказывают тренеры, а мы будем выполнять их установки.

Пятерка «прилипла». Если точнее – четыре-пять килограммов лишних. С 27 декабря начал активно тренироваться в отпуске, постоянно играл в Дубае в теннис, но 5-6 января, когда было уже всего лишь плюс два кило, сильно заболела спина. Конечно, килограммы в дни вынужденного бездействия тотчас вернулись. Сколько времени отвожу себе, чтобы обрести игровые кондиции? Думаю, недельки должно хватить. Сейчас стараюсь активно тренироваться и следить за питанием.

Васин и Витиньо? Рад им, мы с удовольствием работаем вместе. Витька Васин вообще мой давний приятель, такое впечатление, что он и не уезжал, разве что на чуть-чуть. Витиньо по первым тренировкам оставляет хорошее впечатление. Не сомневаюсь, что оба они – усиление для ЦСКА», – сказал игрок армейцев в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, в конце 2016 года команду покинул Леонид Слуцкий, а место главного тренера занял Виктор Гончаренко, который ранее работал с «Уфой».

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