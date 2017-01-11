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Румына Карпена дисквалифицировали пожизненно

Олег Чикирис
Олег Чикирис
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Теннисист из Румынии Александру-Даниэль Карпен дисквалифицирован пожизненно за участие в договорных матчах.

Как показало расследование АТР и ITF, в 2013 году Карпен предлагал своему сопернику провести договорной поединок. Румын, которому сейчас 30 лет, никогда не входил в мировую теннисную элиту. Максимальный его результат – 1088-е место в одиночном рейтинге и 274-е – в парном.

Ранее на этой неделе семилетнюю дисквалификацию и штраф 35 тысяч долларов получил австралийский теннисист Ник Линдаль. Его предъявили те же обвинения, что и Карпену.

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