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Юрий Белкин: «Динамо» сделает все возможное, чтобы выкупить у ЦСКА Панченко

Источник:  Р-СпортКомментарии

Председатель совета директоров московского «Динамо» Юрий Белкин рассказал, есть ли у клуба шансы сохранить у себя нападающего Кирилла Панченко.

Напомним, 27-летний форвард перешел из ЦСКА в «Динамо» на правах аренды в июне 2016 года, соглашение рассчитано на сезон.

«Мы хотим сохранить у себя в клубе Кирилла Панченко. Постараемся сделать все возможное и выкупить у армейского клуба этого нападающего. Заключенный договор аренды позволяет это сделать за фиксированную сумму выкупа. Надо понимать, что Панченко, доказавший в «Динамо» свою состоятельность - дорогостоящий актив», - цитирует Белкина «Р-Спорт».

Панченко с 15 голами лидирует в списке бомбардиров нынешнего сезона ФНЛ.

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