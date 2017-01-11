Рикко Гросс: Сборная России должна гордиться вторым местом в эстафете

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс доволен вторым местом команды в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира.

- Мы заняли второе место, и команда должна этим гордиться. Боролись до самого конца. Последние круги нам не очень удались, а почему — пока трудно сказать, будем анализировать и работать дальше. Сегодняшнее второе место я однозначно расцениваю как большой успех. Всего два дополнительных патрона — это очень хорошо. Та работа, которую мы проводим, сейчас дает положительный результат, и с каждой неделей мы делаем шаг вперед, поднимемся и еще выше.



Мы специально пошли на эксперимент со сменой спортсменов по этапам. Учитывали, что у нас на первом этапе бежал Волков, который при не очень удачных обстоятельствах мог бы находиться не в группе лидеров. Специально поставили на второй этап Шипулина, нашего лидера, который бы мог сократить отставание, если бы оно имело место, и вывести команду в лидеры. Этот эксперимент однозначно удался. Для нас, конечно, очень важно найти еще одного человека на четвертый этап, такого, как Шипулин. Понятно, что он наш лидер и безоговорочно будет бежать все четвертые этапы, но сейчас нужно было сделать так, чтобы мы оказались лидерами после второго этапа, - рассказал Гросс.

За сборную России сегодня бежали Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.

Наша команда использовала только два дополнительных патрона на восьми огневых рубежах. Бабиков ушел на заключительный круг явным лидером, но ему не хватило сил на последний километр дистанции. В результате, на финишной прямой его обошел четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

Третьими в сегодняшней гонки стали хозяева трассы немцы. Они могли бы также побороться за победу, но команду подвел промах Симона Шемппа последним выстрелом на «стойке».



Завтра в Рупольдинге пройдет женская эстафета.

Рупольдинг (Германия)

Пятый этап Кубка мира

Мужчины. Эстафета 4 по 7,5 километра



1. Норвегия — 1:13.40,7 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов)

2. Россия +5,1 (0+2)

3. Германия +23,5 (1+9)

4. Украина +28,0 (0+6)

5. Чехия +32,6 (1+9)

6. Швеция +1.09,9 (0+8)

7. Австрия +1.13,7 (2+9)

8. Болгария +1.14,3 (1+7)

9. Франция +1.43,2 (0+9)

10. Италия +1.53,0 (1+6)