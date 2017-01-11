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Москва в августе примет первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде

Источник:  Р-СпортКомментарии

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде 2017 года пройдет со 2 по 3 августа в Москве, сообщает «Р-спорт» со ссылкой на официальный пресс-релиз Международной федерации плавания (FINA).

Второй этап соревнований пройдет в Берлине (6-7 августа), третий - в голландском Эйндховене (10-11 августа). В сентябре стадии Кубка мира примут Доха (22-23 сентября), Дубай (26-27 сентября) и Гонконг (30 сентября - 1 октября). В ноябре соревнования пройдут в Пекине (10-11 ноября), Токио (14-15 ноября) и Сингапуре (18-19 ноября).

В 2016 году победителем общего зачета Кубка мира среди мужчин стал россиянин Владимир Морозов.

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