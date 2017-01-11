Почеттино хочет приобрести в «Тоттенхэм» полузащитника «Атлетико»
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино намерен укрепить атакующую линию своей команды в январе 2017 года.
Как сообщает AS, аргентинский специалист хочет видеть в лондонском клубе полузащитника мадридского «Атлетико» Николаса Гайтана.
В нынешнем сезоне футболист сборной Аргентины провел на клубном уровне 16 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает 28-летнего полузащитника в 25 млн евро, а его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2020 года.
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