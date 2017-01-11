Алексей Волков: Стрелять сегодня было комфортно, а бежалось тяжеловато

Российский биатлонист Алексей Волков прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

- Стрелять сегодня было комфортно. После ветровой обстановки в Мартелле любой ветер не страшен. Бежалось немного тяжеловато. После гонок Кубка IBU у меня было всего два дня на восстановление, поэтому состояние не очень свежее сегодня.

В дальнейших планах у меня этап Кубка IBU в Арбере, где я приму участие в индивидуальной гонке. Успел ли отвыкнуть от атмосферы Кубка мира? Нет, как будто не уезжал. Команда хорошо встретила меня, рад был всех видеть, - цитирует Волкова официальный сайт СБР.

За сборную России сегодня бежали Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.

Наша команда использовала только два дополнительных патрона на восьми огневых рубежах. Бабиков ушел на заключительный круг явным лидером, но ему не хватило сил на последний километр дистанции. В результате, на финишной прямой его обошел четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

Третьими в сегодняшней гонки стали хозяева трассы немцы. Они могли бы также побороться за победу, но команду подвел промах Симона Шемппа последним выстрелом на «стойке».



Завтра в Рупольдинге пройдет женская эстафета.

Рупольдинг (Германия)

Пятый этап Кубка мира

Мужчины. Эстафета 4 по 7,5 километра



1. Норвегия — 1:13.40,7 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов)

2. Россия +5,1 (0+2)

3. Германия +23,5 (1+9)

4. Украина +28,0 (0+6)

5. Чехия +32,6 (1+9)

6. Швеция +1.09,9 (0+8)

7. Австрия +1.13,7 (2+9)

8. Болгария +1.14,3 (1+7)

9. Франция +1.43,2 (0+9)

10. Италия +1.53,0 (1+6).