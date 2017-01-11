«Магнитка» дома уступила ХК «Сочи»

Магнитогорский «Металлург» дома проиграл ХК «Сочи» (3:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Ян Коварж, Сергей Мозякин и Крис Ли, у гостей - Эрик О’Делл, Бен Максвелл, Андрей Костицин, Игорь Игнатушкин и Сергей Кузнецов.

Уральский клуб прервал серию из четырех побед, но сохранил лидерство в Восточной конференции. Клуб с побережья Черного моря сместил «Витязь» с восьмого, «кубкового» места на Западе.

13 января «Металлург» примет «Спартак», а ХК «Сочи» в тот же день сыграет в гостях с «Трактором».