«Магнитка» дома уступила ХК «Сочи»
Магнитогорский «Металлург» дома проиграл ХК «Сочи» (3:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Ян Коварж, Сергей Мозякин и Крис Ли, у гостей - Эрик О’Делл, Бен Максвелл, Андрей Костицин, Игорь Игнатушкин и Сергей Кузнецов.
Уральский клуб прервал серию из четырех побед, но сохранил лидерство в Восточной конференции. Клуб с побережья Черного моря сместил «Витязь» с восьмого, «кубкового» места на Западе.
13 января «Металлург» примет «Спартак», а ХК «Сочи» в тот же день сыграет в гостях с «Трактором».
Матч
Металлург Мг - ХК Сочи - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Голы:
Коварж (Мозякин, Антипин), 2:02 (1:0 - бол.). О'Делл (Петерссон), 21:24 (1:1). Максвелл (Петерссон, Мамкин), 23:08 (1:2 - бол.). Костицын (Игнатушкин), 31:23 (1:3). Мозякин (Зарипов, Антипин), 37:01 (2:3 - бол.). Игнатушкин (Костицын), 52:33 (2:4). Ли (Мозякин, Антипин), 58:40 (3:4). Кузнецов 59:23 (3:5 - п.в.).
Место и дата
11 января 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция