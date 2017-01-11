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Эмиль Хегле Свендсен: Не верил, что смогу догнать Бабикова, но он практически остановился

Источник:  NRKКомментарии

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен рассказал о том, как ему удалось обогнать россиянина Антона Бабикова и принести своей команде победу в эстафете на пятом этапе Кубка мира. 

- Последний круг я прошел очень здорово. Не ожидал, что у меня получится догнать Бабикова. Не чувствовал, что способен на это, но, когда я увидел, что догоняю его, мотивации добавилось. На последнем подъеме уже не особенно верил в свои силы, но вдруг он практически остановился. Было здорово, мы все провели хорошую гонку. Хотя братьев Бе не было в составе, доказали, что у нас отличная команда, - рассказал Свендсен.

За сборную России сегодня бежали Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.

Наша команда использовала только два дополнительных патрона на восьми огневых рубежах. Бабиков ушел на заключительный круг явным лидером, но ему не хватило сил на последний километр дистанции. В результате, на финишной прямой его обошел четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

Третьими в сегодняшней гонки стали хозяева трассы немцы. Они могли бы также побороться за победу, но команду подвел промах Симона Шемппа последним выстрелом на «стойке». 

Завтра в Рупольдинге пройдет женская эстафета.

Рупольдинг (Германия)

Пятый этап Кубка мира

Мужчины. Эстафета 4 по 7,5 километра

1. Норвегия — 1:13.40,7 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов)
2. Россия +5,1 (0+2)
3. Германия +23,5 (1+9)
4. Украина +28,0 (0+6)
5. Чехия +32,6 (1+9)
6. Швеция +1.09,9 (0+8)
7. Австрия +1.13,7 (2+9)
8. Болгария +1.14,3 (1+7)
9. Франция +1.43,2 (0+9)
10. Италия +1.53,0 (1+6).

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