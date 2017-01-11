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Сергей Тарасов: Бабикову не надо было оборачиваться на Свендсена

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

- Бабикову немного не хватило сил на финише…

- Не хватило по одной простой причине – Рупольдинг находится на высоте. Он хотел уйти в отрыв, а на высоте, если мощно начинаешь первый круг, то на финише тебя прибивает. Да и в соперники попался один из лучших финишеров мира - Эмиль Хегле Свендсен. Хотя я еще на последнем повороте думал, что он не должен «взять» Бабикова. Не должен был Свендсен обыгрывать. Антон должен был дотерпеть. Но оглянулся на повороте. Может быть, не надо было оборачиваться, а продолжать работать? 

- Бабиков ушел на дистанцию с 14-ю секундами форы. Если б не смазал, еще секунды три имел бы форы?

- Пожалую, да – 3 секунды было бы. Как раз этих секунд на финише не хватило.

Сегодня в немецком Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. В мужской эстафете победила сборная Норвегии. Сборная России в составе - Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев, Антон Бабиков – заняла второе место. Третьей финишировала команды Германии.

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