Роман Ротенберг: Дацюк будет включен в список ста лучших игроков в истории НХЛ

Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк будет включен в список ста лучших игроков в истории НХЛ, церемония объявления которого пройдет в рамках Матча всех звезд в Лос-Анджелесе, сообщил вице-президент питерского клуба и ФХР Роман Ротенберг.

Звездный уик-энд НХЛ состоится 28-29 января. В нем примут участие пять россиян - Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Владимир Тарасенко и Сергей Бобровский.

Ранее агент Дацюка Дэн Милстейн сообщил, что его клиент также посетит мероприятие в Лос-Анджелесе.

«Внесение в список ста лучших игроков - это признание его хоккейной карьеры, очень важное событие в жизни Павла. Мы гордимся его достижением! И хоккейный клуб СКА, и тренерский штаб отпускают его на два дня на это мероприятие, которое имеет такое серьезное значение для нашего хоккея. Эти сто человек в списке – самые влиятельные фигуры в НХЛ за сто лет!», - цитирует Ротенберга «Р-Спорт».