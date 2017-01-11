Алексис Санчес может заменить Гризманна в «Атлетико»

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес продолжает вызывать интерес со стороны других клубов.



Как сообщает AS, игрок сборной Чили является главной трансферной целью мадридского «Атлетико», который планирует приобрести футболиста летом 2017 года. Отмечается, что Санчес заменит в стане «матрасников» Антуана Гризманна, который, скорее всего, покинет клуб.



Ранее наставник «пушкарей» Арсен Венгер выразил уверенность, что чилиец уйдет из команды, однако, английские СМИ утверждают, что Санчеса не устраивают финансовые условия, предложенные «Арсеналом», и он открыт для других предложений.



В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел на клубном уровне 25 матчей, забил 14 голов и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 55 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.



По информации СМИ, в его услугах также заинтересованы «Интер», «Ювентус» и «ПСЖ».