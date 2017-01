Клод Макелеле стал тренером «Суонси» (фото)

Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле вошел в тренерский штаб «Суонси Сити», сообщает официальный твиттер клуба английской премьер-лиги.

Соглашение 43-летнего специалиста с валлийской командой рассчитано до конца сезона.

Макелеле будет помогать главному тренеру Полу Клементу, с которым знаком по работе в «Челси» и «ПСЖ».

Напомним, летом прошлого года Макелеле покинул пост технического директора «Монако».

We're delighted to announce that former France international Claude Makelele has joined the club's coaching staff. 👍 pic.twitter.com/TlcgTlDoux