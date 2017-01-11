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Клод Макелеле стал тренером «Суонси» (фото)

Источник:  ФК «Суонси»Комментарии

Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле вошел в тренерский штаб «Суонси Сити», сообщает официальный твиттер клуба английской премьер-лиги.

Соглашение 43-летнего специалиста с валлийской командой рассчитано до конца сезона.

Макелеле будет помогать главному тренеру Полу Клементу, с которым знаком по работе в «Челси» и «ПСЖ».

Напомним, летом прошлого года Макелеле покинул пост технического директора «Монако».



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