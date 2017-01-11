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Брок Леснар прошелся по логотипу «Виннипега» в раздевалке клуба (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Знаменитый рестлер и боец ММА Брок Леснар посетил раздевалку клуба НХЛ «Виннипег Джетс».

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Леснар посетил матч регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом» и «Калгари».

После игры 39-летний боец зашел в раздевалку «Джетс», чтобы поприветствовать хоккеистов и сделать несколько совместных фотоснимков.

Однако, заходя в помещение, Брок прошелся по логотипу команды, что негласно запрещено всем игрокам Национальной хоккейной лиги. Также это считается плохой приметой.

Последний на сегодня бой Леснар провел 9 июля 2016 года. Он победил новозеландца Марка Ханта, однако впоследствии поединок был признан несостоявшимся из-за положительной допинг-пробы Брока. 

Леснар стал чемпионом UFC в 2008 году после своей победы над Рэнди Кутюром.

Матч

Виннипег - Калгари - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Бафлин (Элерс, Стэффорд), 10:21 (1:0). Уилер 43:16 (2:0).

Место и дата

10 января 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция


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