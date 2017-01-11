«Партизан» не будет лишен права на участие в еврокубках

Официальный сайт сербского «Партизана» сообщил, что в четверг разрешатся все финансовые обязательства перед клубами-кредитор ами на сумму 370 000 евро, а также перед УЕФА.

Ранее сообщалось, что на сербский клуб было открыто дело о нарушении финансового «фейр-плей» из-за наличия задолженностей перед другими клубами, работниками и налоговыми службами. По решению УЕФА команда не была лишена права участвовать в еврокубках в сезонах-2017/18, 2018/19 и 2019/20. Также «Партизан» должен был заплатить 3 тысячи евро на компенсацию расходов по ведению данного дела. В итоге все было разрешено с помощью правительства республики во главе с премьер-министром Александра Вучича.