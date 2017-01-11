«Партизан» не будет лишен права на участие в еврокубках
Официальный
сайт сербского
«Партизана»
сообщил, что
в четверг разрешатся
все финансовые
обязательства
перед клубами-кредитор
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|Баскетбол
|Бавария- : -Химки
Официальный
сайт сербского
«Партизана»
сообщил, что
в четверг разрешатся
все финансовые
обязательства
перед клубами-кредитор