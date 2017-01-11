Тимур Журавель: Мхитарян – волшебный игрок, в голевых атаках с его участием не фиксируется офсайд

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель иронично высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.



Напомним, в матче с «Сандерлендом» футболист сборной Армении забил гол «ударом скорпиона» из офсайда, но этот мяч был засчитан. Накануне, команда Жозе Моуринью обыграла «Халл Сити» в Кубке Лиги, а Мхитарян ассистировал Хуану Мате из офсайда, который также остался без внимания рефери.

«Мхитарян не просто хороший игрок, он волшебный игрок! В голевых атаках с его участием на «Олд Траффорд» не фиксируется офсайд!», – написал Журавель на своей станице в Twitter.