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«Интер» арендовал у «Аталанты» полузащитника Гальярдини (фото)

Источник:  ФК «Интер»Комментарии

«Интер» подписал контракт с полузащитником Роберто Гальярдини, ранее выступавшим за «Аталанту».

22-летний хавбек будет выступать за миланцев на правах аренды, которая продлится до 30 июня 2018 года.

В этом сезоне Гальярдини в 13 матчах чемпионата Италии отдал две результативные передачи.

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