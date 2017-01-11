«Интер» арендовал у «Аталанты» полузащитника Гальярдини (фото)
«Интер» подписал контракт с полузащитником Роберто Гальярдини, ранее выступавшим за «Аталанту».
22-летний хавбек будет выступать за миланцев на правах аренды, которая продлится до 30 июня 2018 года.
В этом сезоне Гальярдини в 13 матчах чемпионата Италии отдал две результативные передачи.
.@gaglio94 è nerazzurro! Ufficiale il trasferimento del centrocampista👉 https://t.co/m9ql2Krq2s #WelcomeGagliardini #ForzaInter #FCIM pic.twitter.com/VdgWVoIaUK— F.C. Internazionale (@Inter) 11 января 2017 г.
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