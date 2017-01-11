«Интер» арендовал у «Аталанты» полузащитника Гальярдини (фото)

«Интер» подписал контракт с полузащитником Роберто Гальярдини, ранее выступавшим за «Аталанту».

22-летний хавбек будет выступать за миланцев на правах аренды, которая продлится до 30 июня 2018 года.

В этом сезоне Гальярдини в 13 матчах чемпионата Италии отдал две результативные передачи.