Палата по разрешению споров ФИФА может рассмотреть дело Азмуна в феврале

Палата по разрешению споров ФИФА может рассмотреть дело нападающего «Ростова» Сердара Азмуна уже на ближайшем заседании в феврале, сообщил агентству «Р-Спорт» представляющий интересы футболиста юрист Юрий Зайцев.

Напомним, иранец, ранее принадлежавший «Рубину», с февраля 2015 года выступал за «Ростов» на правах аренды, а летом 2016 года подписал соглашение с ростовчанами на два года. «Рубин» не согласился с переходом игрока в «Ростов», подав жалобу в ФИФА.

«Думаю, дело Азмуна может попасть в повестку дня уже ближайшего заседания палаты по разрешению споров, - цитирует Зайцева «Р-Спорт». - Ориентировочно оно состоится в феврале».

В этом сезоне Азмун в 14 матчах чемпионата России забил два мяча. В Лиге чемпионов он в десяти играх четыре раза поражал ворота соперников.