«Синара» оказалась сильнее «Тюмени» в 1/4 финала Кубка России
Футболисты мини-футбольного клуба «Синара» на своей площадке обыграли «Тюмень» в первом четвертьфинальном матче Кубка России.
Встреча между командами завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились Константин Тимощенков и Денис Аширов. Единственный мяч для «Тюмени» забил Андрей Соколов.
Ответная игра между командами состоится 8 февраля на домашней арене «Тюмени».
Кубок России
1/4 финала
Первый матч
«Синара» (Екатеринбург) – «Тюмень» – 2:1 (1:0).
Голы: Тимощенков, 2, Аширов, 27 – Соколов, 33.
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