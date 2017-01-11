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«Синара» оказалась сильнее «Тюмени» в 1/4 финала Кубка России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты мини-футбольного клуба «Синара» на своей площадке обыграли «Тюмень» в первом четвертьфинальном матче Кубка России.

Встреча между командами завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Константин Тимощенков и Денис Аширов. Единственный мяч для «Тюмени» забил Андрей Соколов.

Ответная игра между командами состоится 8 февраля на домашней арене «Тюмени».

Кубок России
1/4 финала
Первый матч

«Синара» (Екатеринбург) – «Тюмень»2:1 (1:0).

Голы: Тимощенков, 2, Аширов, 27 – Соколов, 33.

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