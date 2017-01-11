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Дмитрий Торгованов: Сборная России должна быть в хорошей форме

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов рассказал о готовности команды к чемпионату мира во Франции.

– Я доволен, как команда готовилась к чемпионату мира, – приводит слова Торгованова официальный сайт Федерации гандбола России. – Знаю, что ребятам было тяжело, но они молодцы, что справились с нагрузками.

– Тренерский штаб сборной России много внимания уделял физической подготовке, игроки признавались, что пока не чувствуют свежести из-на нагрузок. По вашим оценкам, команду перед чемпионатом мира должно «отпустить»?
– Конечно, команда будет себя легче чувствовать, мы не будем дополнительно ее нагружать. Чемпионат мира – долгий турнир, чтобы ребята его выдержали, мы заложили физическую нагрузку в начале декабрьского сбора. Сейчас команда должна быть в хорошей форме.

– У сборной России достаточно высокие цели на чемпионат мира. Это вас мотивирует?
– Вопрос сформулирован не совсем верно, высокие цели всегда должны ставиться. После чемпионата Европы мы общались с ребятами и говорили, что нам не хочется бороться за восьмое-девятое места, потому что наша цель – сражаться за высокие позиции.

Напомним, Россия сыграет в группе A с Японией (12 января), Норвегией (14 января), Польшей (16 января), Францией (17 января) и Бразилией (19 января). Все матчи группы пройдут в Нанте.

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