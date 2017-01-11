Тренер Макгрегора: Пальцев обеих рук хватит, чтобы сосчитать пропущенные Конором удары за 10 лет

Джон Кавана, тренер чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора, высказался о стиле ведения боя своего подопечного.

«Получение травм мозга опасаются все бойцы. С боями на таком уровне риск очень значимый. Но мне кажется, что пальцев обеих рук хватит, чтобы сосчитать пропущенные Конором удары за 10 лет боев как профессионалом, так и любителем.

Его стиль ведения боя решает эту проблему, потому что это не бойня, не обмен ударами. Его стиль это быстрое сокращение дистанции, удар и разрыв дистанции. Такой стиль был разработан благодаря желанию не проигрывать и не принимать удары в голову, чтобы не повредить мозгу», – приводит слова специалиста Allboxing.ru.