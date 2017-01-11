Сергей Шишкарев: Размер премиальных не называем, но этот стимул будет дополнительной мотивацией для сборной

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал, с какими чувствами ждет чемпионат мира во Франции.

– Мне кажется, хорошо, что чемпионат мира проходит сразу после Нового года, – приводит слова Шишкарева официальный сайт Федерации гандбола России. – С одной стороны, остается новогоднее настроение, с другой – присутствует порыв, связанный с ожиданиями от нового года. Я надеюсь, что это состояние передастся всей нашей команде. В то же время у нашей сборной я заметил серьезный настрой и концентрацию на будущие матчи. У меня остались хорошие ощущения от общения с ребятами, у команды не чувствуется расслабленности, но и зажатости тоже нет, когда давит груз ответственности. Во время встречи со сборной я сказал, что все хотят увидеть красивый гандбол, самоотдачу на площадке и, конечно, побед.

– Задачи у сборной России остались прежние?

– Они не изменились – мы хотим дойти до полуфинала и постараться побороться за призовое место. Не буду скрывать, что мы поговорили и о материальной составляющей при достижении результата. По традиции мы не объявляем размер премиальных, но, думаю, что стимул, который я назвал, в какой-то степени будет дополнительным мотивирующим фактором для игроков. При этом подчеркну, что наша сборная едет на чемпионат мира играть не за деньги, а за Россию, престиж национального флага. У нас достаточно опытная команда и с точки зрения возраста игроков, и с точки зрения амбиций. Наши гандболисты выступают в лучших российских клубах и играют заметную роль в очень хороших европейских командах. Это о многом говорит, ну а российские болельщики истосковались по большим победам мужской сборной России.

Напомним, Россия сыграет в группе A с Японией (12 января), Норвегией (14 января), Польшей (16 января), Францией (17 января) и Бразилией (19 января). Все матчи группы пройдут в Нанте.