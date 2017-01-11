«Манчестер Сити» обвиняется в нарушении антидопинговых правил

Футбольная ассоциация Англии обвинила «Манчестер Сити» в нарушении антидопинговых правил.

Manchester City have been charged in relation to The FA’s rules on Anti-Doping: https://t.co/Kq5ld5G4Fc — The FA (@FA) 11 января 2017 г.

В заявлении, которое опубликовано на официальном сайте организации, говорится, что клуб нарушил пункт о предоставлении информации о местонахождении игроков команды.

Отмечается, что у «горожан» есть время до 19 января, чтобы ответить на предъявленные обвинения.

На данный момент команда Хосепа Гвардиола занимает 4 место в таблице АПЛ, набрав после 20-ти туров 42 очка.