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«Манчестер Сити» обвиняется в нарушении антидопинговых правил

Источник:  Футбольная ассоциация АнглииКомментарии

Футбольная ассоциация Англии обвинила «Манчестер Сити» в нарушении антидопинговых правил.

В заявлении, которое опубликовано на официальном сайте организации, говорится, что клуб нарушил пункт о предоставлении информации о местонахождении игроков команды.  

Отмечается, что у «горожан» есть время до 19 января, чтобы ответить на предъявленные обвинения.

На данный момент команда Хосепа Гвардиола занимает 4 место в таблице АПЛ, набрав после 20-ти туров 42 очка.

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