«Манчестер Сити» обвиняется в нарушении антидопинговых правил
Футбольная ассоциация Англии обвинила «Манчестер Сити» в нарушении антидопинговых правил.
Manchester City have been charged in relation to The FA’s rules on Anti-Doping: https://t.co/Kq5ld5G4Fc— The FA (@FA) 11 января 2017 г.
В заявлении, которое опубликовано на официальном сайте организации, говорится, что клуб нарушил пункт о предоставлении информации о местонахождении игроков команды.
Отмечается, что у «горожан» есть время до 19 января, чтобы ответить на предъявленные обвинения.
На данный момент команда Хосепа Гвардиола занимает 4 место в таблице АПЛ, набрав после 20-ти туров 42 очка.
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