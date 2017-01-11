Аксель Витсель: Однажды мои дети смогут сказать, что они жили и Китае, и в России»

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель в интервью HLN еще раз объяснил, почему он перешел из «Зенита» не в «Ювентус», а в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Напомним, о трансфере питерцы официально объявили 3 января. По данным Transfermarkt.de, сумма сделки составила 20 миллионов евро. Этот переход обеспечил 27-летнему хавбеку место в десятке самых высокооплачиваемых футболистов мира.

«То, что я переехал в Китай, - мой жизненный выбор, - сказал Витсель. - Я уверен, что этот опыт обогатит меня и мою семью. Когда я переходил в «Зенит», в этом тоже было определенное противоречие. Люди могут писать и говорить все, что хотят. Я привык быть в центре внимания. Однажды мои дети смогут сказать, что они жили и Китае, и в России».



