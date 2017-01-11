Тимур Дибиров: Сборную России опасаются и боятся

Капитан сборной России Тимур Дибиров рассказал, на что будет претендовать команда на чемпионате мира во Франции.

– Я считаю, что мы на этом чемпионате мира – темная лошадка, – приводит слова Дибирова официальный сайт Федерации гандбола России. – Оглядываясь на чемпионат Европы, могу сказать, что присутствует недосказанность, ведь мы могли оказаться в полуфинале, но упустили совсем немного в концовках матчей. Я изучаю мнения экспертов, и никто в точности не может дать определение нашей команде. Я думаю, что нас опасаются и боятся, если мы сможем сделать рывок, скачок, то, возможно, преподнесем сюрприз. Вместе с тем, мы максималисты и всегда едем на крупные турниры решать серьезные задачи.

– В чем преимущество сборной России перед остальными соперниками?

– Мы знаем, что остальные команды собрались чуть позже, чем мы. Соответственно, у нас было больше времени на подготовку. Главное, что на сборах обошлось без травм, и все ребята готовы на все сто процентов выкладываться на площадке.

Напомним, Россия сыграет в группе A с Японией (12 января), Норвегией (14 января), Польшей (16 января), Францией (17 января) и Бразилией (19 января). Все матчи группы пройдут в Нанте.