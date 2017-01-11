Дмитрий Губерниев: Понятно, что у сборной России не может быть иного финишера, кроме Шипулина

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об итогах в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира.

«Понятно, что у нас не может быть иного финишера, кроме Шипулина. Понятно, что в случае стопроцентной стрельбы Бабикова на последнем рубеже не факт, что Свендсен бросился бы так отыгрываться. Был шанс сегодня победить.

Двоякие чувства. С одной стороны, молодец Волков, оправдал себя Шипулин – на втором этапе подтянулся, вышел в лидеры, классно провел свой третий этап Елисеев, Бабиков держался как мог, наверное, до сих пор шатается. Но мы проиграли. Наверное, для этого проводят эксперименты, чтобы понять, как и что делать дальше», – сказал Губерниев.



Напомним, за сборную России сегодня бежали Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.



Национальная команда использовала только два дополнительных патрона на восьми огневых рубежах. Бабиков ушел на заключительный круг явным лидером, но ему не хватило сил на последний километр дистанции. В результате, на финишной прямой его обошел четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Эмиль Хегле Свендсен.



Третьими в сегодняшней гонки стали хозяева трассы немцы. Они могли бы также побороться за победу, но команду подвел промах Симона Шемппа последним выстрелом на «стойке».



Отметим, что завтра, 12 января, в Рупольдинге пройдет женская эстафета.