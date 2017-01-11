Исполнительный директор «Барселоны»: Контракт Месси? К этой ситуации нужно подойти с холодной головой и здравым смыслом

Криштиану Роналду: Когда Месси выигрывал «Золотой мяч», я его поздравлял, а он не приехал

Форвард «Реала» Криштиану Роналду заявил, что аргентинец Лионель Месси не поздравил его с завоеванием титула лучшего игрока мира по версии ФИФА.