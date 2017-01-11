Исполнительный директор «Барселоны»: Контракт Месси? К этой ситуации нужно подойти с холодной головой и здравым смыслом
Исполнительный директор «Барселоны» Оскар Грау высказался по поводу возможности продления контракта с нападающим Лионелем Месси.
Напомним, действующее соглашение 29-летнего аргентинца, являющегося рекордсменом каталонского клуба по забитым мячам, истекает летом 2018 года.
«К этой ситуации нужно подойти с холодной головой и здравым смыслом. «Барселона» не может позволить себе тратить более 70% бюджета на зарплаты, поэтому мы должны сделать невозможное. Один из путей - увеличить доходов, что входит в наш стратегический план. Мы хотим иметь лучших футболистов, но нам, наверно, придется расставлять приоритеты», - сказал Грау.
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