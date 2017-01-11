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Российские хоккеистки вышли в полуфинал МЧМ, где встретятся со сборной США

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеистки молодежной сборной России нанесли поражение команде Чехии в четвертьфинальном матче чемпионата мира.

Встреча, прошедшая сегодня, завершилась со счетом 2:0 в пользу представителей РФ.

В составе победителей отметились Оксана Братищева, признанная лучшим игроком встречи, и Нина Пирогова.

Таким образом, россияне выходят в полуфинал, где им предстоит сыграть со сборной США. Отметим, что команды встречались на групповом этапе и тогда победителями вышли американцы (6:1).

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