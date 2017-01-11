Олег Знарок: Побежали забивать «Авангарду» и поплатились за это

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (5:3).

- Во втором периоде плохо сыграли в обороне и побежали забивать. За это и поплатились.

- Почему не удается? В этом матче разобрали ситуацию после второго периода. В третьем неплохо сыграли в обороне, - передает слова Знарка корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА обыграл «Авангард» со счетом 5:3. Заброшенными шайбами отличились Сергей Плотников, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук, Виктор Тихонов и Максим Чудинов. У «Авангарда» дубль оформил Владимир Соботока, а одну шайбу забросил Николай Лемтюгов.

Следующий матч СКА проведет против новокузнецкого «Металлурга» 13 января в 19:30. Омский «Авангард» сыграет c «Северсталью» в этот же день.