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Федор Канарейкин: Второй период матча против СКА оставил много позитива

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился мнением о поражении от СКА (3:5).

- В первом периоде нам не удалось войти в игру. Сказались два удаления, которые мы получили. Конечно, все понимают, какое большинство у СКА, мы об этом говорили, разбирали. Сегодня мы слабо сыграли в неравных составах. Провалили меньшинство - три шайбы пропустили. Вбрасывания не доработали, блокировали мало бросков. Второй период оставил много позитива. Был трудный момент - 1:4, но вернулись в игру. Мастерство сказалось, мы попробовали себя в игре с сильным противником.

- Почему не взяли в выездную серию Бурдасова и Хохрякова?
- Они давно травмированы, Пьянов тоже. Ждем их возвращения, - передает слова Канарейкина корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА обыграл «Авангард» со счетом 5:3. Заброшенными шайбами отличились Сергей Плотников, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук, Виктор Тихонов и Максим Чудинов. У «Авангарда» дубль оформил Владимир Соботока, а одну шайбу забросил Николай Лемтюгов. 

Следующий матч СКА проведет против новокузнецкого «Металлурга» 13 января в 19:30. Омский «Авангард» сыграет c «Северсталью» в этот же день. 

Матч

СКА - Авангард - 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)

Голы:

Плотников (Ковальчук, Дацюк), 3:03 (1:0 - бол.). Соботка (Пережогин, Лемтюгов), 4:03 (1:1). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 7:19 (2:1 - бол.). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 26:42 (3:1 - бол.). Тихонов (Прохоркин, Кетов), 28:36 (4:1). Лемтюгов (Пережогин, Соботка), 31:22 (4:2). Соботка (Густафсон, Меньшиков), 36:02 (4:3 - бол.). Чудинов (Дацюк, Плотников), 49:53 (5:3).

Место и дата

11 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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