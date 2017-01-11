Федор Канарейкин: Второй период матча против СКА оставил много позитива

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился мнением о поражении от СКА (3:5).

- В первом периоде нам не удалось войти в игру. Сказались два удаления, которые мы получили. Конечно, все понимают, какое большинство у СКА, мы об этом говорили, разбирали. Сегодня мы слабо сыграли в неравных составах. Провалили меньшинство - три шайбы пропустили. Вбрасывания не доработали, блокировали мало бросков. Второй период оставил много позитива. Был трудный момент - 1:4, но вернулись в игру. Мастерство сказалось, мы попробовали себя в игре с сильным противником.

- Они давно травмированы, Пьянов тоже. Ждем их возвращения, - передает слова Канарейкина корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА обыграл «Авангард» со счетом 5:3. Заброшенными шайбами отличились Сергей Плотников, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук, Виктор Тихонов и Максим Чудинов. У «Авангарда» дубль оформил Владимир Соботока, а одну шайбу забросил Николай Лемтюгов.

Следующий матч СКА проведет против новокузнецкого «Металлурга» 13 января в 19:30. Омский «Авангард» сыграет c «Северсталью» в этот же день.