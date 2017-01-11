Три очка Ковальчука помогли СКА обыграть «Авангард» и продлить победную серию до трех матчей

Петербургский СКА обыграл омский «Авангард» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата.

Заброшенными шайбами отличились Сергей Плотников, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук, Виктор Тихонов и Максим Чудинов. У «Авангарда» дубль оформил Владимир Соботока, а одну шайбу забросил Николай Лемтюгов.

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После этого матча СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 112 очков. «Авангард» остался на втором месте на Востоке с 93 очками.

Напомним, следующий матч СКА проведет против новокузнецкого «Металлурга» 13 января в 19:30. Омский «Авангард» сыграет c «Северсталью» в этот же день.