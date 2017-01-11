Антон Шипулин: У Бабикова самая большая проблема была сегодня в голове

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал эпизод с участием своего партнера по национальной команде Антона Бабикова в эстафете на пятом этапе Кубка мира.

Напомним, спортсмен из РФ ушел на заключительный круг явным лидером, но ему не хватило сил на последний километр дистанции. В результате, на финишной прямой его обошел четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

«В поддержку Антону Бабикову скажу: конечно, ему было сегодня психологически тяжело. Хотя он говорит, что не волновался. Я его пытался всячески поддержать. Думаю, у него самая большая проблема была сегодня в голове. Я ловил такое же состояние на Олимпиаде в Ванкувере, когда последний круг еле доезжал. Антон сегодня объяснил свое состояние примерно так же. Поговорим с ним еще сегодня вечером. Главное, чтобы он не забивал себе этим голову, и все будет отлично», – сказал Шипулин, слова которого приводит официальный сайт СБР.