«Локомотив-Кубань» обыграл «Мурсию», несмотря на 16 очков Антело
Во втором туре второго группового этапа Еврокубка «Локомотив-Кубань» оказался сильнее испанской «Мурсии».
Встреча, прошедшая на домашней арене краснодарской команды, завершилась со счетом 70:60.
В составе победителей стоит отметить нападающего Кевина Джонса, который набрал 15 очков, а лучшим игроком встречи по результативности стал нападающий гостей Хосе Анхель Антело, который принес своей команде 16 очков.
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