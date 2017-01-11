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«Локомотив-Кубань» обыграл «Мурсию», несмотря на 16 очков Антело

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во втором туре второго группового этапа Еврокубка «Локомотив-Кубань» оказался сильнее испанской «Мурсии».

Встреча, прошедшая на домашней арене краснодарской команды, завершилась со счетом 70:60.

В составе победителей стоит отметить нападающего Кевина Джонса, который набрал 15 очков, а лучшим игроком встречи по результативности стал нападающий гостей Хосе Анхель Антело, который принес своей команде 16 очков.

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