Павел Дацюк: Зал Славы НХЛ? Мне до него еще далеко, но внимание из НХЛ приятно

Капитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (5:3).

- При счете 4:1 команда зачем-то побежала вперед.

- Не зачем-то, а побежали забивать. «Авангард» показал, что хорошо играет на контратаках, забили две шайбы. Появилось напряжение в игре.

- Большинством довольны?

- Надо рассматривать игру в неравных составах в общем:в большинстве сыграли хорошо, но в меньшинстве пропустили. Надо делать выводы.

- Как отнеслись к приглашению из США по поводу включения в Зал Славы НХЛ?

- До Зала Славы еще далеко. Я об этом не думаю, моя карьера продолжается. Думаю, буду еще расцветать. А так, конечно, для меня очень приятно такое отношение и внимание, но без моих партнеров этого бы не было. Отправляю им свою благодарность. Один в командой игре я бы ничего не добился.

- Вы пропустите две игры регулярного чемпионата из-за отъезда. Справятся без вас?

- Конечно. У нас длинная скамейка, все желают поиграть. Пропущу два матча и вернусь.

- Сами просили, чтобы вас отпустили?

- Давайте оставим этот вопрос за кулисами. Это такая интрига (смеется).

- После матча тренер Владимир Федосов сказал, что в матче с новокузнецким «Металлургом» будет ротация. Вам говорили, будете ли играть?

- Об этом еще не говорили. Может, они так после первого периода подумали об этом (улыбается). Посмотрим, завтра будет новый день, - передает слова Дацюка корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА обыграл «Авангард» со счетом 5:3. Заброшенными шайбами отличились Сергей Плотников, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук, Виктор Тихонов и Максим Чудинов. У «Авангарда» дубль оформил Владимир Соботока, а одну шайбу забросил Николай Лемтюгов.

Следующий матч СКА проведет против новокузнецкого «Металлурга» 13 января в 19:30. Омский «Авангард» сыграет c «Северсталью» в этот же день.

Павел Дацюк будет включен в список ста лучших игроков в истории НХЛ, церемония объявления которого пройдет в рамках Матча всех звезд в Лос-Анджелесе. Звездный уик-энд НХЛ состоится 28-29 января. В нем примут участие пять россиян - Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Владимир Тарасенко и Сергей Бобровский.



