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Павел Дацюк: Зал Славы НХЛ? Мне до него еще далеко, но внимание из НХЛ приятно

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Капитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (5:3).

- При счете 4:1 команда зачем-то побежала вперед.
- Не зачем-то, а побежали забивать. «Авангард» показал, что хорошо играет на контратаках, забили две шайбы. Появилось напряжение в игре.

- Большинством довольны?
- Надо рассматривать игру в неравных составах в общем:в большинстве сыграли хорошо, но в меньшинстве пропустили. Надо делать выводы.

- Как отнеслись к приглашению из США по поводу включения в Зал Славы НХЛ?
- До Зала Славы еще далеко. Я об этом не думаю, моя карьера продолжается. Думаю, буду еще расцветать. А так, конечно, для меня очень приятно такое отношение и внимание, но без моих партнеров этого бы не было. Отправляю им свою благодарность. Один в командой игре я бы ничего не добился.

- Вы пропустите две игры регулярного чемпионата из-за отъезда. Справятся без вас?
- Конечно. У нас длинная скамейка, все желают поиграть. Пропущу два матча и вернусь.

- Сами просили, чтобы вас отпустили?
- Давайте оставим этот вопрос за кулисами. Это такая интрига (смеется).

- После матча тренер Владимир Федосов сказал, что в матче с новокузнецким «Металлургом» будет ротация. Вам говорили, будете ли играть?
- Об этом еще не говорили. Может, они так после первого периода подумали об этом (улыбается). Посмотрим, завтра будет новый день, - передает слова Дацюка корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА обыграл «Авангард» со счетом 5:3. Заброшенными шайбами отличились Сергей Плотников, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук, Виктор Тихонов и Максим Чудинов. У «Авангарда» дубль оформил Владимир Соботока, а одну шайбу забросил Николай Лемтюгов. 

Следующий матч СКА проведет против новокузнецкого «Металлурга» 13 января в 19:30. Омский «Авангард» сыграет c «Северсталью» в этот же день.

Павел Дацюк будет включен в список ста лучших игроков в истории НХЛ, церемония объявления которого пройдет в рамках Матча всех звезд в Лос-Анджелесе. Звездный уик-энд НХЛ состоится 28-29 января. В нем примут участие пять россиян - Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Владимир Тарасенко и Сергей Бобровский.

Матч

СКА - Авангард - 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)

Голы:

Плотников (Ковальчук, Дацюк), 3:03 (1:0 - бол.). Соботка (Пережогин, Лемтюгов), 4:03 (1:1). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 7:19 (2:1 - бол.). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 26:42 (3:1 - бол.). Тихонов (Прохоркин, Кетов), 28:36 (4:1). Лемтюгов (Пережогин, Соботка), 31:22 (4:2). Соботка (Густафсон, Меньшиков), 36:02 (4:3 - бол.). Чудинов (Дацюк, Плотников), 49:53 (5:3).

Место и дата

11 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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