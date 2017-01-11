Игорь Шестеркин: В моменте с третьим голом «Авангарда» рано выключился из эпизода
Вратарь СКА Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (5:3).
- При счёте 4:1 пропустили две шайбы, сразу стал думать, как больше не пропустить, как оставить свои ворота в неприкосновенности. Это было достаточно тяжело, соперник хорошо играл в атаке, шансами воспользовался. Третья шайба была моя, надо было доработать, но накопилась усталость, постараюсь извлечь из этого урок. Ошибка в том, что рано выключился и недоработал эпизод. Несмотря на ротацию в следующем матче, вроде бы в воротах я буду играть, - передает слова Шестеркина корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА обыграл «Авангард» со счетом 5:3. Заброшенными шайбами отличились Сергей Плотников, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук, Виктор Тихонов и Максим Чудинов. У «Авангарда» дубль оформил Владимир Соботока, а одну шайбу забросил Николай Лемтюгов.
Следующий матч СКА проведет против новокузнецкого «Металлурга» 13 января в 19:30. Омский «Авангард» сыграет c «Северсталью» в этот же день.
Матч
СКА - Авангард - 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)
Голы:
Плотников (Ковальчук, Дацюк), 3:03 (1:0 - бол.). Соботка (Пережогин, Лемтюгов), 4:03 (1:1). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 7:19 (2:1 - бол.). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 26:42 (3:1 - бол.). Тихонов (Прохоркин, Кетов), 28:36 (4:1). Лемтюгов (Пережогин, Соботка), 31:22 (4:2). Соботка (Густафсон, Меньшиков), 36:02 (4:3 - бол.). Чудинов (Дацюк, Плотников), 49:53 (5:3).
Место и дата
11 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция