Игорь Шестеркин: В моменте с третьим голом «Авангарда» рано выключился из эпизода

Вратарь СКА Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (5:3).

- При счёте 4:1 пропустили две шайбы, сразу стал думать, как больше не пропустить, как оставить свои ворота в неприкосновенности. Это было достаточно тяжело, соперник хорошо играл в атаке, шансами воспользовался. Третья шайба была моя, надо было доработать, но накопилась усталость, постараюсь извлечь из этого урок. Ошибка в том, что рано выключился и недоработал эпизод. Несмотря на ротацию в следующем матче, вроде бы в воротах я буду играть, - передает слова Шестеркина корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА обыграл «Авангард» со счетом 5:3. Заброшенными шайбами отличились Сергей Плотников, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук, Виктор Тихонов и Максим Чудинов. У «Авангарда» дубль оформил Владимир Соботока, а одну шайбу забросил Николай Лемтюгов.

Следующий матч СКА проведет против новокузнецкого «Металлурга» 13 января в 19:30. Омский «Авангард» сыграет c «Северсталью» в этот же день.



