Виктор Тихонов: Мой гол - это магия Плотникова
Форвард СКА Виктор Тихонов поделился впечатлением от победы над «Авангардом» (5:3).
- Мы нашли свою игру в третьем периоде, после четвертой шайбы немного себя потеряли, стали допускать ошибки. Потеряли дисциплину чуть-чуть. Все вперед летали, назад не такая сила была бегать. В перерыве нас собрали, высказали свое мнение, нас поставили на место. Начали играть.
- Можно сказать, что с Кетовым и Прохоркиным вы нашли идеальное сочетание?
- У нас игровой ритм хороший. Двигаемся, разговариваем, открываемся друг под друга. У всех желание огромное. Поиграли сейчас вместе, понимаем друг друга.
- Вы сегодня впервые забили без драки...
- Да, обычно в комбинации пас или драка. Сегодня что-то было новое. Все благодаря Сергею Плотникову. Он мне после первого периода Плотников дал новые краги, мои стали разваливаться. Первый бросок зашел! Так что это его магия.
- Как настраиваться на Новокузнецк, который уже ни на что не претендует?
- У нас был урок из четырех игр, когда мы расслабились. Каждый игрок знает, что такого нельзя допускать - надо играть с первого периода до последней сирены. Будем настраиваться, - передает слова Тихонова корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА обыграл «Авангард» со счетом 5:3. Заброшенными шайбами отличились Сергей Плотников, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук, Виктор Тихонов и Максим Чудинов. У «Авангарда» дубль оформил Владимир Соботока, а одну шайбу забросил Николай Лемтюгов.
Следующий матч СКА проведет против новокузнецкого «Металлурга» 13 января в 19:30. Омский «Авангард» сыграет c «Северсталью» в этот же день.
Матч
СКА - Авангард - 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)
Голы:
Плотников (Ковальчук, Дацюк), 3:03 (1:0 - бол.). Соботка (Пережогин, Лемтюгов), 4:03 (1:1). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 7:19 (2:1 - бол.). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 26:42 (3:1 - бол.). Тихонов (Прохоркин, Кетов), 28:36 (4:1). Лемтюгов (Пережогин, Соботка), 31:22 (4:2). Соботка (Густафсон, Меньшиков), 36:02 (4:3 - бол.). Чудинов (Дацюк, Плотников), 49:53 (5:3).
Место и дата
11 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция