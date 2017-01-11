Виктор Тихонов: Мой гол - это магия Плотникова

Форвард СКА Виктор Тихонов поделился впечатлением от победы над «Авангардом» (5:3).

- Мы нашли свою игру в третьем периоде, после четвертой шайбы немного себя потеряли, стали допускать ошибки. Потеряли дисциплину чуть-чуть. Все вперед летали, назад не такая сила была бегать. В перерыве нас собрали, высказали свое мнение, нас поставили на место. Начали играть.

- Можно сказать, что с Кетовым и Прохоркиным вы нашли идеальное сочетание?

- У нас игровой ритм хороший. Двигаемся, разговариваем, открываемся друг под друга. У всех желание огромное. Поиграли сейчас вместе, понимаем друг друга.

- Вы сегодня впервые забили без драки...

- Да, обычно в комбинации пас или драка. Сегодня что-то было новое. Все благодаря Сергею Плотникову. Он мне после первого периода Плотников дал новые краги, мои стали разваливаться. Первый бросок зашел! Так что это его магия.

- Как настраиваться на Новокузнецк, который уже ни на что не претендует?

- У нас был урок из четырех игр, когда мы расслабились. Каждый игрок знает, что такого нельзя допускать - надо играть с первого периода до последней сирены. Будем настраиваться, - передает слова Тихонова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА обыграл «Авангард» со счетом 5:3. Заброшенными шайбами отличились Сергей Плотников, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук, Виктор Тихонов и Максим Чудинов. У «Авангарда» дубль оформил Владимир Соботока, а одну шайбу забросил Николай Лемтюгов.

Следующий матч СКА проведет против новокузнецкого «Металлурга» 13 января в 19:30. Омский «Авангард» сыграет c «Северсталью» в этот же день.