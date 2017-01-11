Александр Овечкин: Было бы приятно набрать 1000-е очко перед своими болельщиками и семьей
Александр Овечкин дал интервью перед одним из самых важных матчей в своей карьере – против «Питтсбурга».
- Конечно, тысяча – это большая цифра. Было бы приятно ее набрать, особенно дома, перед своими болельщиками и семьей, - сказал Овечкин. – Это очень важный момент.
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Матч
Место и дата
12 января 04:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
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