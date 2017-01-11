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Александр Овечкин: Надо просто набрать это 1000-е очко, вот и все

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Александр Овечкин дал интервью перед одним из самых важных матчей в своей карьере – против «Питтсбурга».

- То, что это матч против принципиального соперника «Питтсбурга», придает моменту особый шарм?
- Нет, без разницы, против какой команды нам играть. Надо просто набрать это 1000-е очко, вот и все.

Как играть в хоккей, когда тебя преследуют травмы? У меня иногда бывают такие моменты. Но значит, надо терпеть боль, преодолевать себя. Если ты можешь выйти на матч – то иди и играй. Всякие синяки и ушибы – это обычная ситуация.

Александр Овечкин: Гретцки обещал мне клюшку. Уэйн, когда ее пришлешь? (видео)

Голосование: Наберет ли Овечкин 1000-е очко в матче с «Питтсбургом»?

Матч

Вашингтон - Питтсбург

Место и дата

12 января 04:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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