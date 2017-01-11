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Антон Бабиков: Надеюсь, большинство людей никогда не испытают таких ощущений

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о своих эмоциях после окончания эстафеты на пятом этапе Кубка мира.

Напомним, спортсмен из РФ ушел на заключительный круг явным лидером, но ему не хватило сил на последний километр дистанции. В результате, на финишной прямой его обошел четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

«Нормальный отрыв, нормальное время. Не ожидал, что будет настолько тяжело на последнем круге. Надо было попадать стоя, тем не менее, думал, что сумею сохранить отрыв.

К сожалению, отдал позицию. Свендсен был сильнее. Ощущения не передать. Надеюсь, большинство людей никогда их не испытают. Просто нет никаких сил в ногах, они начинают не то что расслабляться, а болеть, сковываться, ты не можешь толкнуться. Физически ослаб, психологически обрываешься – невозможно работать. Антон после финиша как более опытный спортсмен сказал, что он тоже был в такой ситуации и не надо расстраиваться. Верю, что когда наберу свою лучшую форму, никто уже не увидит от меня таких послаблений», –сказал Бабиков.

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