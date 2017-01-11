Владимир Соботка: СКА заслужил победу над «Авангардом»
Форвард «Авангарда» Владимир Соботка поделился мнением о поражении от СКА (3:5).
- У СКА очень хорошее большинство. Мы знали, что соперник силен в этом компоненте и может забить, это было ключевым моментом. Во втором периоде мы показали классную игру, стали лучше двигаться, создавать опасные моменты у ворот соперника и забили несколько голов. Мы совершили камбэк, но СКА забил четыре шайбы, а мы не смогли сравнять. Думаю, СКА заслужил победу.
- Три гола вы пропустили в меньшинстве. «Авангарду» стоит работать над этим компонентом?
- Нам нужно быть внимательнее с шайбой, не рисковать лишний раз. А отдавать игрокам, которые просто находятся в лучшей позиции.
- Насколько «Авангарду» важно занять второе место на Востоке?
- Мы просто стараемся каждый матч выигрывать - именно это наша цель.
- У вас впереди два матча с «Магниткой». Как считаете, у вас получится обыграть их и приблизиться к первому месту?
- Это отличный шанс, да. Но они так же хороши в большинстве, как и СКА - это всем известно. Будет похоже на игру в Петербурге, но нам нужно лучше реализовывать большинство, лучше использовать свои моменты, - передает слова Соботки корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Авангард» со счетом 5:3. Заброшенными шайбами отличились Сергей Плотников, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук, Виктор Тихонов и Максим Чудинов. У «Авангарда» дубль оформил Владимир Соботока, а одну шайбу забросил Николай Лемтюгов.
Следующий матч СКА проведет против новокузнецкого «Металлурга» 13 января в 19:30. Омский «Авангард» сыграет c «Северсталью» в этот же день.
Матч
СКА - Авангард - 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)
Голы:
Плотников (Ковальчук, Дацюк), 3:03 (1:0 - бол.). Соботка (Пережогин, Лемтюгов), 4:03 (1:1). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 7:19 (2:1 - бол.). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 26:42 (3:1 - бол.). Тихонов (Прохоркин, Кетов), 28:36 (4:1). Лемтюгов (Пережогин, Соботка), 31:22 (4:2). Соботка (Густафсон, Меньшиков), 36:02 (4:3 - бол.). Чудинов (Дацюк, Плотников), 49:53 (5:3).
Место и дата
11 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция