Владимир Соботка: СКА заслужил победу над «Авангардом»

Форвард «Авангарда» Владимир Соботка поделился мнением о поражении от СКА (3:5).

- У СКА очень хорошее большинство. Мы знали, что соперник силен в этом компоненте и может забить, это было ключевым моментом. Во втором периоде мы показали классную игру, стали лучше двигаться, создавать опасные моменты у ворот соперника и забили несколько голов. Мы совершили камбэк, но СКА забил четыре шайбы, а мы не смогли сравнять. Думаю, СКА заслужил победу.



- Три гола вы пропустили в меньшинстве. «Авангарду» стоит работать над этим компонентом?

- Нам нужно быть внимательнее с шайбой, не рисковать лишний раз. А отдавать игрокам, которые просто находятся в лучшей позиции.

- Насколько «Авангарду» важно занять второе место на Востоке?

- Мы просто стараемся каждый матч выигрывать - именно это наша цель.

- У вас впереди два матча с «Магниткой». Как считаете, у вас получится обыграть их и приблизиться к первому месту?

- Это отличный шанс, да. Но они так же хороши в большинстве, как и СКА - это всем известно. Будет похоже на игру в Петербурге, но нам нужно лучше реализовывать большинство, лучше использовать свои моменты, - передает слова Соботки корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Авангард» со счетом 5:3. Заброшенными шайбами отличились Сергей Плотников, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук, Виктор Тихонов и Максим Чудинов. У «Авангарда» дубль оформил Владимир Соботока, а одну шайбу забросил Николай Лемтюгов.

Следующий матч СКА проведет против новокузнецкого «Металлурга» 13 января в 19:30. Омский «Авангард» сыграет c «Северсталью» в этот же день.