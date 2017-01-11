Тухель заявил, что не любит вести переговоров о продлении контракта во время сезона

Наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с клубом, а также рассказал о планах команды на текущий сезон.

«Руководство «Боруссии» должно принять во внимание тот факт, что я очень плохой собеседник по вопросу контракта во время сезона. Сейчас я расслаблен, поскольку отработал лишь половину срока.

Планы на этот сезон? Мы хотим попасть в Лигу чемпионов. По крайней мере, «Боруссия» должна оказаться в тройке лучших команд Германии», – приводит слова специалиста Goal.

Напомним, Тухель встал у руля немецкого клуба летом 2015 года, сменив на посту главного тренера Юргена Клоппа.