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Тухель заявил, что не любит вести переговоров о продлении контракта во время сезона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с клубом, а также рассказал о планах команды на текущий сезон.

«Руководство «Боруссии» должно принять во внимание тот факт, что я очень плохой собеседник по вопросу контракта во время сезона. Сейчас я расслаблен, поскольку отработал лишь половину срока. 

Планы на этот сезон? Мы хотим попасть в Лигу чемпионов. По крайней мере, «Боруссия» должна оказаться в тройке лучших команд Германии», – приводит слова специалиста Goal.

Напомним, Тухель встал у руля немецкого клуба летом 2015 года, сменив на посту главного тренера Юргена Клоппа.

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