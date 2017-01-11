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Евгений Медведев: Не получилось сыграть против СКА так, как мы хотели

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:5). 

- Три пропущенных гола в меньшинстве стали решающим фактором?
- Если не ошибаюсь, СКА идет на первом месте по голам в большинстве. Хотя мы разбирали этот компонент.

- Во время интервью в первом перерыве вы еще отмечали уровень исполнителей у соперника, что там игроки выступают в сборной и на подходе к ней.
- Это тоже. СКА - хорошая команда. У нас не получилось сыграть так, как мы хотели, установки не все выполняли.

- Что Канарейкин сказал во время тайм-аута, после чего команда прибавила?
- Во-первых, не удаляться. Во-вторых, просил начать играть в хоккей, который показывали в других встречах.

- Чего не получилось, чтобы в третьем периоде пойти на финальный штурм ворот СКА?
- У соперника были удаления, пытались забить, но пятый гол армейцев нас немного подкосил и решил исход встречи.

- У «Авангарда» сейчас можно заметить нестабильность в результатах.
- Я согласен, но она у всех команд бывает. Это от многого зависит, в том числе от настроя с подготовкой, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Авангард» со счетом 5:3. Заброшенными шайбами отличились Сергей Плотников, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук, Виктор Тихонов и Максим Чудинов. У «Авангарда» дубль оформил Владимир Соботока, а одну шайбу забросил Николай Лемтюгов. 

Следующий матч СКА проведет против новокузнецкого «Металлурга» 13 января в 19:30. Омский «Авангард» сыграет c «Северсталью» в этот же день. 

Матч

СКА - Авангард - 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)

Голы:

Плотников (Ковальчук, Дацюк), 3:03 (1:0 - бол.). Соботка (Пережогин, Лемтюгов), 4:03 (1:1). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 7:19 (2:1 - бол.). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 26:42 (3:1 - бол.). Тихонов (Прохоркин, Кетов), 28:36 (4:1). Лемтюгов (Пережогин, Соботка), 31:22 (4:2). Соботка (Густафсон, Меньшиков), 36:02 (4:3 - бол.). Чудинов (Дацюк, Плотников), 49:53 (5:3).

Место и дата

11 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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