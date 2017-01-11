Евгений Медведев: Не получилось сыграть против СКА так, как мы хотели

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:5).

- Три пропущенных гола в меньшинстве стали решающим фактором?

- Если не ошибаюсь, СКА идет на первом месте по голам в большинстве. Хотя мы разбирали этот компонент.

- Во время интервью в первом перерыве вы еще отмечали уровень исполнителей у соперника, что там игроки выступают в сборной и на подходе к ней.

- Это тоже. СКА - хорошая команда. У нас не получилось сыграть так, как мы хотели, установки не все выполняли.

- Что Канарейкин сказал во время тайм-аута, после чего команда прибавила?

- Во-первых, не удаляться. Во-вторых, просил начать играть в хоккей, который показывали в других встречах.

- Чего не получилось, чтобы в третьем периоде пойти на финальный штурм ворот СКА?

- У соперника были удаления, пытались забить, но пятый гол армейцев нас немного подкосил и решил исход встречи.

- У «Авангарда» сейчас можно заметить нестабильность в результатах.

- Я согласен, но она у всех команд бывает. Это от многого зависит, в том числе от настроя с подготовкой, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Авангард» со счетом 5:3. Заброшенными шайбами отличились Сергей Плотников, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук, Виктор Тихонов и Максим Чудинов. У «Авангарда» дубль оформил Владимир Соботока, а одну шайбу забросил Николай Лемтюгов.

Следующий матч СКА проведет против новокузнецкого «Металлурга» 13 января в 19:30. Омский «Авангард» сыграет c «Северсталью» в этот же день.