Агент Адриано: Луис проходит медицинское обследование, после чего встретится с руководством «Спартака»
Футбольный агент Гилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, рассказал, как обстоят дела с переходом своего клиента в московский «Спартак».
«Все должно решиться в ближайшие дни. Сегодня Луис проходит медицинское обследование, после чего он встретится с руководством российского клуба. Вероятно, уже завтра будут подписаны документы. Сделка почти состоялась», – цитирует агента ITASportPress.
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