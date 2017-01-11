Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон- : -Питтсбург
Хоккей  Локомотив- : -Ак Барс
Футбол  Милан- : -Торино
Биатлон  Эстафета. Женщины
Гандбол  Россия- : -Япония
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент Адриано: Луис проходит медицинское обследование, после чего встретится с руководством «Спартака»

Источник:  Itasportpress.itКомментарии

Футбольный агент Гилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, рассказал, как обстоят дела с переходом своего клиента в московский «Спартак».

«Все должно решиться в ближайшие дни. Сегодня Луис проходит медицинское обследование, после чего он встретится с руководством российского клуба. Вероятно, уже завтра будут подписаны документы. Сделка почти состоялась», – цитирует агента ITASportPress.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Винченцо Монтелла: Сторари будет иметь важное значение для «Милана», его опыт пригодится всемГлавный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал возвращение в стан итальянской команды голкипера Марко Сторари, который выступал за «россонери» с 2007 по 2010 года.Алексис Санчес может заменить Гризманна в «Атлетико»Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес продолжает вызывать интерес со стороны других клубов.Почеттино хочет приобрести в «Тоттенхэм» полузащитника «Атлетико»Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино намерен укрепить атакующую линию своей команды в январе 2017 года.«Эрнани, а не Адриано – номер один». Рейтинг трансферов Ловчева«Эрнани, а не Адриано – номер один». Рейтинг трансферов ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев составляет рейтинг трансферов, которые уже состоялись в премьер-лиге.Агент Лысцова: Если «Бенфика» и «Зенит» договорятся, Виталий с удовольствием вернется в РоссиюАгент Игорь Тимофеев, представляющий интересы Виталия Лысцова, в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном переходе своего клиента в «Зенит».«Челси» ведет переговоры по трансферу ЧалханоглуТренерский штаб «Челси» во главе с Атонио Конте продолжает вести поиски замены полузащитнику Оскару, который был продан в китайский клуб.«Зенит» отправил запрос в «Бенфику» по переходу защитника ЛысцоваИгорь Тимофеев, агент принадлежащего «Бенфике» российского защитника Виталия Лысцова, подтвердил информацию, что футболист может продолжить карьеру в «Зените».Агент подтвердил, что Эвра может покинуть «Ювентус»Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра, вероятно, уйдет из итальянского клуба в зимнее трансферное окно.«Манчестер Сити» рассчитывает оформить переход Жезуса до матча с «Эвертоном»Форвард «Палмейраса» Габриэл Жезус может официально стать игроком «Манчестер Сити» уже на этой неделе. Стороны близки к оформлению перехода 19-летнего нападающего за 27 миллионов фунтов.Агент: Чемпионат Китая не устраивает Маноласа, купить признание и славу невозможноФутбольный агент Иоаннис Евангелопулос, представляющий интересы защитника «Ромы» Костаса Маноласа, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны лондонского «Арсенала», а также высказался о его планах на будущее.Деулофеу согласился перейти в «Милан»Полузащитник «Эвертона» Жерар Деулофеу согласился на переход в «Милан». Теперь «россонери» ждут подтверждения трансфера со стороны «ирисок». Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.«Реал» готов предложить «Ювентусу» за Дибалу 105 млн евроНападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Реале», сообщает sport.es.«Эвертон» предложил 15 млн фунтов за полузащитника «Аталанты», но получил отказКак сообщает издание The Guardian, «Эвертон» заинтересован в услугах полузащитника «Аталанты» Франка Кесси.Житель Севастополя получил условный срок за разжигание ненависти к болельщикам «Спартака»Житель Севастополя Виталий Славиковский приговорен к двум годам условно за возбуждение ненависти и вражды, в том числе по отношению к болельщикам «Спартака», сообщает «Открытая Россия».Эменике может перейти в «Рубин». Таблица трансферов РФПЛЭменике может перейти в «Рубин». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Терри может уйти в аренду в «Борнмут»Защитник «Челси» Джон Терри может быть арендован «Борнмутом» и провести остаток сезона английской премьер-лиги в этом клубе, сообщает Goal.Агент: Луис Адриано говорил с Каррерой и понял, что в него верятАгент: Луис Адриано говорил с Каррерой и понял, что в него верятАгент нападающего Луиса Адриано Жилмар Велос рассказал, почему бразилец выбрал «Спартак».«Галатасарай» отказался покупать Ломбертса из-за возраста футболиста«Галатасарай» отказался приобретать защитника «Зенита» Николаса Ломберса из-за возраста футболиста.Агент: «Спартак» - топ-клуб. Здесь Луис Адриано сможет нормально игратьАгент нападающего Луиса Адриано Жилмар Велос рассказал, почему бразилец выбрал «Спартак».«Зенит» интересуется защитником «Бенфики» ЛысцовымЦентральный защитник «Бенфики» Виталий Лысцов попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).
Главные новости
Футбол
Модрич в пятый раз признан лучшим игроком Хорватии
Футбол
«Барселона» – «Атлетик». Онлайн
Футбол
«Суонси» предлагает «Ливерпулю» за Сахо 23 млн евро
Футбол
Агент Адриано: Луис проходит медицинское обследование, после чего встретится с руководством «Спартака»
Биатлон
Антон Бабиков: Надеюсь, большинство людей никогда не испытают таких ощущений
Хоккей
Александр Овечкин: Было бы приятно набрать 1000-е очко перед своими болельщиками и семьей
Хоккей
Павел Дацюк: Зал Славы НХЛ? Мне до него еще далеко, но внимание из НХЛ приятно
Биатлон
Антон Шипулин: У Бабикова самая большая проблема была сегодня в голове
Хоккей
Три очка Ковальчука помогли СКА обыграть «Авангард» и продлить победную серию до трех матчей
Хоккей
Умарк объявил бойкот российской прессе
все новости
Милан
Миланкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Луис Адриано
Луис Адриановсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы