«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вильярреалом» и вышел в 1/4 финала Кубка Испании
Футболисты «Реал Сосьедада» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании разошлись миром с «Вильярреалом» (1:1).
Счет в игре открыли гости благодаря точному удару Микеля Оярсабаля. «Вильярреал» отыгрался еще до конца первого тайма (отличился Роберто Сориано, который был первым на добивании после удара со штрафного).
Напомним, что в первом матче победителем вышел баскский клуб (3:1). Таким образом, «Реал Сосьедад» вышел в следующую стадию турнира.
Отметим, что российский полузащитник «желтой субмарины» Денис Черышев продолжает восстанавливаться от травмы.
Кубок Испании
1/8 финала
Вильярреал - Реал Сосьедад - 1:1 (1:1) Ойарсабаль 15 (0:1). Сориано Р. 45 (1:1). Вильярреал: Асенхо, Коста, Руис, Рукавина, Гонсалес А., Сориано Б., Сориано Р., Эрнандес, Кастильехо, Сантос, Сансоне Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес И., Элустондо, Сальдуа, Ойарсабаль, Ильярраменди, Сурутуса, Каналес, Прието, Виллиан 11 января 21:00, Мадригал, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Место и дата
Вильярреал - Реал Сосьедад - 1:1 (1:1)
Ойарсабаль 15 (0:1). Сориано Р. 45 (1:1).
Вильярреал: Асенхо, Коста, Руис, Рукавина, Гонсалес А., Сориано Б., Сориано Р., Эрнандес, Кастильехо, Сантос, Сансоне
Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес И., Элустондо, Сальдуа, Ойарсабаль, Ильярраменди, Сурутуса, Каналес, Прието, Виллиан
11 января 21:00, Мадригал, Онлайн-трансляция