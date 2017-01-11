«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вильярреалом» и вышел в 1/4 финала Кубка Испании

Футболисты «Реал Сосьедада» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании разошлись миром с «Вильярреалом» (1:1).

Счет в игре открыли гости благодаря точному удару Микеля Оярсабаля. «Вильярреал» отыгрался еще до конца первого тайма (отличился Роберто Сориано, который был первым на добивании после удара со штрафного).

Напомним, что в первом матче победителем вышел баскский клуб (3:1). Таким образом, «Реал Сосьедад» вышел в следующую стадию турнира.

Отметим, что российский полузащитник «желтой субмарины» Денис Черышев продолжает восстанавливаться от травмы.

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1/8 финала