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«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вильярреалом» и вышел в 1/4 финала Кубка Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Реал Сосьедада» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании разошлись миром с «Вильярреалом» (1:1).

Счет в игре открыли гости благодаря точному удару Микеля Оярсабаля. «Вильярреал» отыгрался еще до конца первого тайма (отличился Роберто Сориано, который был первым на добивании после удара со штрафного).

Напомним, что в первом матче победителем вышел баскский клуб (3:1). Таким образом, «Реал Сосьедад» вышел в следующую стадию турнира.

Отметим, что российский полузащитник «желтой субмарины» Денис Черышев продолжает восстанавливаться от травмы. 

Кубок Испании
1/8 финала

Матч

Вильярреал - Реал Сосьедад - 1:1 (1:1)

Голы

Ойарсабаль 15 (0:1). Сориано Р. 45 (1:1).

Состав

Вильярреал: Асенхо, Коста, Руис, Рукавина, Гонсалес А., Сориано Б., Сориано Р., Эрнандес, Кастильехо, Сантос, Сансоне

Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес И., Элустондо, Сальдуа, Ойарсабаль, Ильярраменди, Сурутуса, Каналес, Прието, Виллиан

Место и дата

11 января 21:00, Мадригал, Онлайн-трансляция

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