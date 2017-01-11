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«Нижний Новгород» проиграл «Хапоэлю» на групповом этапе Еврокубка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили в гостях израильскому «Хапоэлю» со счетом 76:98 во втором туре второго группового этапа Еврокубка.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Хапоэля» Шон Джонс, набравший 21 очко, а форвард Амаре Стадемайр набрал 8 баллов. 

Отметим, что Деандре Кейн принес «Нижнему Новгороду» 19 очков.

Еврокубок
Группа G
2-й тур

Матч

Хапоэль И - Нижний Новгород - 98:76

Место и дата

11 января 21:15, Иерусалим Арена, Онлайн-трансляция

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