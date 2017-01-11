«Нижний Новгород» проиграл «Хапоэлю» на групповом этапе Еврокубка
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили в гостях израильскому «Хапоэлю» со счетом 76:98 во втором туре второго группового этапа Еврокубка.
Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Хапоэля» Шон Джонс, набравший 21 очко, а форвард Амаре Стадемайр набрал 8 баллов.
Отметим, что Деандре Кейн принес «Нижнему Новгороду» 19 очков.
Еврокубок
Группа G
2-й тур
Матч
Хапоэль И - Нижний Новгород - 98:76
Место и дата
11 января 21:15, Иерусалим Арена, Онлайн-трансляция
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