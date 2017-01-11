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Модрич в пятый раз признан лучшим игроком Хорватии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал лучшим хорватским футболистом по итогам 2016 года. Об этом сообщает официальный сайт «сливочных».

«Эта награда очень многое значит для меня. Сегодня я в пятый раз получил трофей лучшего футболиста нашей страны, а это особенное событие. Хочу поблагодарить всех, кто отдал за меня свои голоса и помог выиграть этот приз», – сказал игрок.

Напомним, в 2016-м году 31-летний полузащитник выиграл на клубном уровне Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира и вошел в символическую сборную ФИФА.

Стоит отметить, что в голосовании за лучшего хорватского игрока Модрич опередил таких известных футболистов, как Иван Ракитич («Барселона») и Марио Манджукич («Ювентус»).

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