Сборная России сыграет контрольные матчи с голландцами и португальцами
Сборная России по мини-футболу сыграет по два контрольных матча с
командами Голландии и Португалии в рамках подготовки к квалификационному
турниру чемпионата Европы 2018 года, сообщает официальный сайт РФС.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды состоится в Красногорске,
а вылет в Голландию намечен на 22 января. Перелет из Голландии в Португалию состоится
25 января. С голландцами россияне сыграют в Зволле 23 и 24 января. Встречи с
командой Португалии запланированы на 27 и 29 января и пройдут в Торре-да-Маринья.
Отборочный цикл к Евро-2018 для сборной России начнется с основного
квалификационного турнира. Матчи этой стадии запланированы на 3-12 апреля в
Турции. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Словении в феврале 2018
года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически