Сборная России сыграет контрольные матчи с голландцами и португальцами

Сборная России по мини-футболу сыграет по два контрольных матча с командами Голландии и Португалии в рамках подготовки к квалификационному турниру чемпионата Европы 2018 года, сообщает официальный сайт РФС.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды состоится в Красногорске, а вылет в Голландию намечен на 22 января. Перелет из Голландии в Португалию состоится 25 января. С голландцами россияне сыграют в Зволле 23 и 24 января. Встречи с командой Португалии запланированы на 27 и 29 января и пройдут в Торре-да-Маринья.

Отборочный цикл к Евро-2018 для сборной России начнется с основного квалификационного турнира. Матчи этой стадии запланированы на 3-12 апреля в Турции. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Словении в феврале 2018 года.